Газ в Європі впав на 11%, дешевшає і нафта - причини

Біржові торги по газу і нафті здають свої позиції і знижують вартість. Так, згідно з даними європейських торгових бірж, ціна на газ впала на 11%. У Нідерландах ще у вівторок ціна на хабі TTF різко впала з 464 доларів до 414 доларів.

Парадоксально, що ціна газу впала з початком події, яка раніше була одним з головних страхів і драйверів місяця на газовому ринку - ремонту на експортному російському газопроводі "Ямал-Європа", який до того ж ніяк не компенсується збільшенням транзиту через Україну.

З початку року контракт "на день вперед" на TTF в середньому коштує вже $277 за тисячу кубометрів. Більше ніж 80% продажів "Газпрому" до Європи зараз здійснюються за спотовими індексами різного тимчасового базису.

Нагадаємо, ціни на нафту перейшли до зниження в ході торгів у вівторок ввечері, відступивши від багаторічних максимумів, яких вони досягли напередодні на тлі повідомлень про те, що зустріч міністрів ОПЕК+ була відкладена.

Вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:20 за Києвом 6 липня склала $74,79 за барель, що на $2,37 (3,07%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до цього часу до $73,57 за барель, що на $1,59 (2,12%) нижче підсумкового значення попередньої сесії.