Газ можна буде купити на пошті та в банку - ринок газу

12:06 24 вересень Київ, Україна

Ринок газу щодня змінюється. Так, віднедавна населення може самостійно вибирати постачальника та тариф, який буде оплачувати протягом року.

"Нафтогаз України", який встановив нові тарифи на газ для населення, планує оформляти прямі договори на продаж палива українцям через відділення "Укрпошти" та державних ПриватБанку та Ощадбанку. Про це повідомила директорка із взаємодії з органами державної влади НАК "Нафтогаз" Олена Осмоловська.

Осмоловська порівняла таку майбутню мережу "Нафтогазу" з мережею супермаркетів, в які виробник ставить своє "молоко", тільки в цьому випадку буде продаватися газ.

"Це дистрибуційна мережа. Ви можете, якщо, наприклад, виготовляєте молоко, відкрити магазинчик, де продаєте тільки фермерське молоко, а можете це молоко постачати в ті ж мережі супермаркетів, наприклад. У нашому випадку це вибір між відкриттям власних магазинчиків або підписанням великого контракту з мережею супермаркетів по всій країні", - сказала Осмоловська.

Осмоловська також уточнила, що споживачі, які виявлять бажання купувати газ безпосередньо у "Нафтогазу", зможуть під’єднатися до постачальника і просто відправивши копії документів на сайті НАК. Відділення в такому випадку знадобляться як контакт-центри.

Нагадаємо, близько 90% побутових споживачів газу в Україні є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз". При цьому ціна газу для населення тепер залежить від ринкової вартості палива на європейських ринках.