«ГарПок» відзвітував про прибуток

09:04 23 листопад Київ, Україна

Практично відразу після зміни керівництва "Гарантованого покупця", діяльність державного підприємства почала приносити прибуток. Причому значно.

У бюлетені проведеного аукціону на Українській енергетичній біржі уточнюється, що 22 листопада 2021 року «ГП» вдалося продати електроенергію з ВДЕ (відновлювані джерела енергії) за грудневими постачаннями вартістю 3422 гривні за МВт-годину. Завдяки середньозавищеній ціні "ГарПок" приніс до бюджету понад 200 мільйонів гривень.

Більше того, у підприємстві повідомили, що їм вдалося обмежити постачання електроенергії за раніше укладеними контрактами на 40%. Обмежений обсяг ГарПок і реалізував на аукціоні, причому встановивши ринкову ціну.