«ГарПок» відзвітував про прибуток
09:04 23 листопад Київ, Україна
Практично відразу після зміни керівництва "Гарантованого покупця", діяльність державного підприємства почала приносити прибуток. Причому значно.
У бюлетені проведеного аукціону на Українській енергетичній біржі уточнюється, що 22 листопада 2021 року «ГП» вдалося продати електроенергію з ВДЕ (відновлювані джерела енергії) за грудневими постачаннями вартістю 3422 гривні за МВт-годину. Завдяки середньозавищеній ціні "ГарПок" приніс до бюджету понад 200 мільйонів гривень.
Більше того, у підприємстві повідомили, що їм вдалося обмежити постачання електроенергії за раніше укладеними контрактами на 40%. Обмежений обсяг ГарПок і реалізував на аукціоні, причому встановивши ринкову ціну.
Слід зазначити, що ГП виставив на торги 96720 МВт-год, саме стільки і вдалося продати. Більше того, ціна вдвічі перевищила попередню, завдяки чому «Гарантований покупець» отримав додатково 201,2 мільйона гривень. Вторговані кошти, як зазначають у підприємстві, будуть спрямовані на погашення боргів перед виробниками зеленої енергії.
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