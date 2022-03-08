ФССУ виплатив 23,3 млн грн за померлих

Фонд соціального страхування України підрахував обсяг фінансування в період перших 5 місяців поточного року. Згідно з даними, в 2021 році 5526 застрахованих українців померли в період виконання трудової діяльності. Для порівняння - в 2020 році ця цифра становила всього 4267 осіб.

Допомога була виплачена сім'ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 гривень. Загальна сума коштів, яку ФССУ направив на цей вид витрат протягом 5 місяців 2021, становить 23,2 мільйона гривень. Призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання.

У виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України відзначили, що допомога на поховання також надається в разі смерті членів сім'ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер і онуків, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер і онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання - до 23 років;

3) батька, матері;

4) дідуся та бабусі по прямій лінії споріднення.