ФССУ платить українкам в декреті 280 гривень в день

Фонд соціального страхування України (ФССУ) опублікував дані за період січень-вересень 2020 року. Цифри стосуються виплат молодим матерям, а також тим, хто знаходиться в передпологовому декреті.

Середній розмір допомоги в декретній відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами в Україні становить 280 гривень в день - на 14,5% більше, ніж в минулому році. Така відпустка в загальних випадках триває 126 календарних днів. В кожному окремому випадку розмір допомоги залежить від заробітку жінки до декрету.

За цей час фонд виплатив допомоги по вагітності та пологах на загальну суму 3,9 млрд гривень.

"У січні-вересні ФССУ фінансував заяви-розрахунки на виплату зазначеної допомоги, представлені роботодавцями з грудня 2019 по вересень 2020 року", - уточнили в фонді.

Нагадаємо, поки що додаткова відпустка і скорочений робочий день на час декрету в Україні доступний тільки жінкам. Однак і чоловіки можуть отримати можливість приділяти дітям більше часу - у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт № 3695. Він передбачає рівність прав і обов'язків по вихованню дітей між чоловіками і жінками.

У запропонованому парламенту проєкті закону "Про працю" також передбачається можливість одночасної декретної відпустки для батька і матері.