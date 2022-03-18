ФССУ платить українкам в декреті 280 гривень в день

Фонд соціального страхування України (ФССУ) опублікував дані за період січень-вересень 2020 року. Цифри стосуються виплат молодим матерям, а також тим, хто знаходиться в передпологовому декреті.
Середній розмір допомоги в декретній відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами в Україні становить 280 гривень в день - на 14,5% більше, ніж в минулому році. Така відпустка в загальних випадках триває 126 календарних днів. В кожному окремому випадку розмір допомоги залежить від заробітку жінки до декрету.
За цей час фонд виплатив допомоги по вагітності та пологах на загальну суму 3,9 млрд гривень.
Нагадаємо, поки що додаткова відпустка і скорочений робочий день на час декрету в Україні доступний тільки жінкам. Однак і чоловіки можуть отримати можливість приділяти дітям більше часу - у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт № 3695. Він передбачає рівність прав і обов'язків по вихованню дітей між чоловіками і жінками.
У запропонованому парламенту проєкті закону "Про працю" також передбачається можливість одночасної декретної відпустки для батька і матері.
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