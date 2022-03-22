ФССУ оголосив середній розмір виплат за лікарняним в Україні

Дуже багато громадян не погоджуються йти на лікарняний, тому що бояться втратити в зарплаті. А ті, хто працює без офіційного оформлення, часом і хотіли б на нього піти, але їм ніхто не оплатить дні хвороби. Зараз, коли в світі вирує коронавірус, питання втрати заробітку за час хвороби стало особливо гостро. Так скільки ж отримують українці за лікарняним?

За підсумками трьох кварталів, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, який Фонд соціального страхування України (ФССУ) надає в разі хвороби, травми або догляду за хворим членом сім'ї, досяг 326 грн, що на 18,6% більше в порівнянні з сумою за той же період 2019 - 274,75 грн, повідомила пресслужба фонду.

Збільшення компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному в ФССУ пояснюють зростанням середньої зарплати.

З початку року фонд направив на виплату лікарняних 7,5 млрд грн, а фінансування здійснюється в оперативному режимі протягом одного робочого дня.

Варто зазначити, що підставою для нарахування матеріального забезпечення є заява-розрахунок, подана роботодавцем. Документи можна надсилати в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису.