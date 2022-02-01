Франція і Україна зміцнюють економічні відносини

Франція і Україна підписала сьогодні угоди. Загальна сума документацій щодо економіки і фінансів становить 1,3 млрд євро. Підписання документів відбулося в рамках візиту міністра економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера в Україну.

Угоди стосуються проєктів в сфері забезпечення питною водою, мобільності, безпеки та цивільного захисту, уточнив Ле Мер. За словами міністра, французько-українські економічні відносини розвиваються досить динамічно. Товарообіг між двома країнами за підсумками 2020 року склав 1,6 млрд євро.

"Зараз ми хочемо зміцнити і прискорити економічне співробітництво між нашими країнами. Це мета мого візиту до Києва", - підкреслив Брюно Ле Мер.

Також міністр зазначив, що Франція готова обговорювати з Україною локалізацію виробництва за трьома великими контрактами на поставку 55 вертольотів на 550 млн євро, 20 патрульних катерів на 135 млн євро і 370 висотних підйомників для пожежних машин на 300 млн євро.