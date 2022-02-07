Форма виплат аліментів може бути різною - Мін'юст

Міністерство юстиції України на підставі реального випадку розповіло, як можна відшкодувати аліменти. Наприклад, при домовленості батьків, платник аліментів може подарувати дитині нерухомість - це буде зараховано в рахунок виплат. Такий випадок міністерство розглянуло в Полтавській області.

Там процес сплати аліментів не почався з набуттям чинності рішення суду. Тому батько, який мав дбати про фінансовий добробут своїх дітей, накопичив 103 000 гривень боргу і тимчасово був позбавлений деяких прав.

«Державні виконавці Лубенського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) обмежили неплатника в праві полювання, виїзду за кордон, управління транспортними засобами та користування зброєю», - відзначають в міністерстві.

Крім того, чимала сума аліментного обов'язку була збільшена штрафом за несвоєчасну сплату коштів в розмірі понад 6000 гривень і 10 тисячами гривень виконавчого збору. Тому, щоб швидко розібратися з питанням утримання сім'ї, громадянин вирішив укласти договір дарування. Завдяки цьому діти отримали у власність будинок, а позивачка відмовилася від претензій щодо сплати аліментів.