Фондовий ринок в Україні за три роки

В Україні планують створити свій фондовий ринок - про це місяць тому заявила пресслужба Кабінету Міністрів. Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розвиток інфраструктури для цього проєкту планують виконати за три роки.

Відомо, що глава уряду підтримав ініціативу про підписання меморандуму з міжнародними партнерами і стейкхолдерами. Так, документ буде включати покрокову імплементацію з розвитку необхідної фінансової інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні.

«Нам потрібні чіткі проєктні кроки, які призведуть до виникнення цивілізованого ринку. Політична воля і підтримка уряду точно є», - заявив прем'єр.

Слід зазначити, що створення фондової платформи може зайняти три роки. В уряді сподіваються, що до роботи буде залучено якомога більшу кількість міжнародних експертів, які вже мають робочі фінансові моделі в своїх країнах.

Нагадаємо, що в Кабінеті Міністрів України назвали відсутність фондового ринку України злочином. Про це сказав глава уряду України.

За словами чиновника, в країні майже тридцять років з моменту незалежності так і не запрацював фондовий ринок, що є кричущим злочином проти України.

Раніше повідомлялося, що в українській державі стартували переговори з фахівцями з питання створення фондового ринку. У Кабінеті Міністрів України висловили надію, що представники Американської торгової палати приєднаються до цієї процедури.