Фонд соцстраху виплатив українцям 7 млрд гривень за лікарняні

Пресслужба Фонду соціального страхування опублікувала дані, згідно з якими стали зрозумілі цифри соціальних виплат населенню. Так, за перші десять місяців 2020 року українці отримали близько 7 млрд гривень за лікарняні.

Зокрема, українці протягом трьох кварталів провели близько 21,5 млн днів на лікарняних в зв'язку з травмами, хворобами, доглядом за хворими родичами або на ізоляції від коронавірусу.

Для компенсації втраченого за ці дні заробітку Фонд соціального страхування направив майже 7 млрд гривень.

Сьогодні Фонд соцстраху профінансував всі заяви-розрахунки, які роботодавці представили в повному обсязі протягом січня-вересня 2020 року. Фонд соцстраху за 8 місяців профінансував лікарняних на 6,1 млрд гривень.