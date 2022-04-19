Фонд соцстраху виплатив 38 млн гривень на поховання

20:31 20 листопада Київ, Україна

Протягом січня-жовтня 2020 Фонд соцстрахування України надав допомоги на поховання сім'ям 9121 застрахованої особи, яка померла в період трудової діяльності. За той же період 2019 було здійснено 9109 виплат на поховання.

Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування України.

Фото: Помощь украинцам за погребение родных выплачивается - Соцстрах

Як повідомляється, допомога була виплачена сім'ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 гривень. Загальна сума коштів, яку ФССУ направив на цей вид витрат протягом 10 місяців 2020 року, становить 37,4 мільйона гривень.

За яких умов надається допомога на поховання:

Призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання.

Фото: Помощь украинцам за погребение родных выплачивается - Соцстрах

Допомога на поховання також надається в разі смерті членів сім'ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):

  • дружини (чоловіка);
  • дітей, братів, сестер і онуків, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер і онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання - до 23 років;
  • батька, матері;
  • діда і баби за прямою лінією спорідненості.