Фонд соцстраху виплатив 38 млн гривень на поховання

Протягом січня-жовтня 2020 Фонд соцстрахування України надав допомоги на поховання сім'ям 9121 застрахованої особи, яка померла в період трудової діяльності. За той же період 2019 було здійснено 9109 виплат на поховання.

Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування України.

Як повідомляється, допомога була виплачена сім'ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 гривень. Загальна сума коштів, яку ФССУ направив на цей вид витрат протягом 10 місяців 2020 року, становить 37,4 мільйона гривень.

За яких умов надається допомога на поховання:

Призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання.

Допомога на поховання також надається в разі смерті членів сім'ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):