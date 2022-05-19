Фонд боротьби з коронавірусом знову використовують не за призначенням

Кабмін виділив 1,3 млн грн з фонду боротьби з коронавірусом на виплати за рішенням Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів, прийнятим за результатами розгляду справ проти України.

"Виділити Міністерству юстиції на безповоротній основі 103000 тис. гривень з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2 і її наслідками, для часткового відновлення видатків споживання за бюджетною програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України", - вказується в документі.

Зокрема, гроші використовують на здійснення заходів з погашення заборгованості за рішенням Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів від 26 липня 2018 у справі № АRB/14/19 за позовом Компанії "Сіті-Стейт Н.В.", товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Практика", товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал-Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Продіз" до держави Україна.

Мін’юст повинен погоджувати виділення коштів з профільним комітетом парламенту, а Мінфін - внести після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.