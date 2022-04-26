Фонд по боротьбі з COVID-19 збільшили на дев'ять мільярдів

10:17 28 листопада Київ, Україна

Дискусії на тему коштів для COVID-фонду можна припинити. Як стало відомо, в уряді це питання вже вирішили. Ще 17 листопада був прийнятий, а тепер набув чинності закон про врегулювання заборгованості між Нафтогазом і Укрнафтою. В результаті будуть погашені борги Укрнафти на 30,35 млрд гривень. З яких 8,9 мільярда гривень надійдуть до фонду по боротьбі з COVID-19.

Відповідно до закону, спочатку Нафтогаз отримає від уряду 32,3 млрд гривень компенсації за постачання газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток в розмірі 5,95 млрд гривень.

Після цього Нафтогаз заплатить Укрнафті за 2,06 млрд куб. м газу 15,1 млрд гривень і авансовий платіж за газ майбутнього видобутку (24,1 млрд гривень).

З цих коштів Укрнафта повинна погасити 30,35 млрд гривень боргів.

Таким чином, обсяг надходжень до спецфонду держбюджету складе 42,5 млрд гривень. У разі відрахування 32,2 млрд гривень компенсації, яку повинен отримати Нафтогаз, виникає залишок 10,3 млрд гривень. 8,9 млрд підуть в COVID-фонд, а 1,4 млрд - на вугільну галузь.

Також набув чинності закон внесення змін до держбюджету на 2020 рік, яким на закупівлю лабораторного обладнання для боротьби з COVID-19 візьмуть у кредит додаткові 556,6 млн гривень у МБРР.

Нагадаємо, на початку листопада Державна аудиторська служба почала перевірку Фонду боротьби з COVID-19.