Фонд держмайна зробить інформацію про приватизацію доступною

14:59 18 серпень Київ, Україна

Фонд державного майна України планує перевести приватизацію повністю на «прозорий» облік. У 2020 році понад 200 підприємств були передані державою в приватні руки і стандартизація процесів дозволяє Фонду держмайна зробити цю інформацію повністю доступною.

Зокрема, заступник голови ФДМУ Тарас Єлейко заявив про готовність Фонду до проведення якісного процесу прозорої приватизації підприємств, які були передані Урядом в управління Фонду для подальшої приватизації.

У цьому контексті він розповів про створення збірки інструкцій і нормативно-правових документів з приватизації, стандартизує і налаштовує роботу всіх органів приватизації - як центрального апарату Фонду, так і його регіональних відділень.

«Розроблений нами документ - це свого роду« Біблія приватизації ». У ньому описані всі, до останньої, деталі, які потрібно врахувати при виставленні кожного об'єкта на прозорі приватизаційні аукціони. Це допоможе стандартизувати нашу роботу і забезпечити швидку і прозору підготовку отриманих в управління Фонду об'єктів для залучення інвестицій », - пояснив Тарас Єлейко.

За його словами, процес приватизації складається з п'яти етапів: включення об'єкта до переліку приватизації, прийняття об'єкта до сфери управління Фонду, підготовка до приватизації, організація продажів і маркетинг.

«Для опису цих кроків ми розробили і прийняли 12 документів: регламенти, інструкції, правила. Вони дуже чітко і детально описують кожен крок в процесі приватизації. Тепер об'єкти по всій Україні будуть підготовлені до приватизації з максимальною якістю розкриття інформації для залучення інвестицій », - резюмував заступник Голови ФДМУ.

Зазначений збірник регулює абсолютно всі питання, що стосуються підготовки об'єктів до прозорої приватизації: починаючи від шаблонів наказів, і закінчуючи кутом нахилу камери при зйомці об'єкта для публікації його фото на сайті.