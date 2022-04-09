Фонд гарантування вкладів зберігає 15,777 млрд гривень

Пресслужба Фонду гарантування вкладів зробила заяву про стан Фонду на 01 листопада 2020 року. Згідно з даними, на рахунку відомства знаходиться 15,777 млрд грн вкладів від фізичних осіб.

Від регулярного збору до Фонду в січні-жовтні 2020 року надійшло 4 065,6 млн грн.

Виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що знаходяться в управлінні Фонду, в жовтні 2020 року становили 155,5 млн грн. Всього за січень-жовтень 2020 року вкладники отримали відшкодування на загальну суму 347,0 млн грн. Загальна сума виплат в рамках гарантованого відшкодування вкладникам банків станом на 1 листопада 2020 року склала 90,08 млрд грн.

Станом на 1 листопада 2020 року в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів налічується 73 чинних банки. На початок листопада 2020 року триває ліквідація 48 неплатоспроможних банків, ліквідація 48 банків завершена.