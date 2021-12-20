"Фонд гарантування вкладів є одним із оплотів корупції в Україні", - вважає експерт

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у жовтні продав активи банків-банкрутів на 77,5 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні фонду.
«ФГВФО у жовтні провів успішні аукціони з продажу ліквідованих активів банків на загальну суму 77,5 млн гривень. У жовтні проведено 298 відкритих електронних аукціонів, з яких 46 – результативні. Інші торги не пройшли через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі активів», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, успішно завершилися аукціони з продажу активів 13 банків. Протягом жовтня за результатами 46 успішних аукціонів отримано оплату на суму 37,2 млн гривень, із них за 8 угодами вже укладено відповідні договори купівлі-продажу.
Усі кошти, отримані від продажу активів, фонд спрямовує на розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків.
Усі кошти, отримані від продажу активів, фонд спрямовує на розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків.
Михайло Стрельников, економічний експерт, висловив свою думку, зазначивши:
Експерт пояснив, що насправді зараз цей Фонд не підпорядковується нікому, і це насамперед, за словами Стрельникова, вигідно банкірам. Він нагадав, що у 2012 році банківське лобі фактично продавило новий закон, який зараз є дійсним, антиконституційним. Про це, до речі, говорив і Верховний Суд України, який, у свою чергу, подав заяву до Конституційного Суду на розгляд конституційності існування Фонду гарантування.
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