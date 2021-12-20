ФОПи чекають схвалення соцвиплат від Кабміну

Міністерства України погоджують проєкт Міністерства соціальної політики. В очікуванні рішення Кабінету Міністрів знаходиться постанова про виділення з державного бюджету грошей для виплат ФОПам у зв'язку з карантинними обмеженнями. Зразок проєкту можна знайти на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, із спеціального фонду державного бюджету в 2021 році на виплати направляється 2,9 млрд гривень. Таким чином, гроші зможуть отримати 362,5 тисячі осіб.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Бюджетні кошти спрямовуються Пенсійному фонду для виплат застрахованим особам. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду, відкритий в АТ "Ощадбанк".

Також встановлюється, що Пенсійний фонд направляє Мінсоцполітики заявки на перерахування коштів для виплати у міру надходження списків на виплату допомоги від Мінцифри.

По 8 тисяч гривень отримають тільки ті ФОПи і наймані працівники підприємств, основний вид економічної діяльності яких відповідає видам, визначеним у Переліку основних видів економічної діяльності, щодо яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. Цей перелік повинен затвердити Кабінет Міністрів.

Гроші зможуть отримати в регіоні, де діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Заявки потрібно подавати протягом 30 днів з дня введення на території додаткових заходів.