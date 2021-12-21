Фізособи нарощують вклади у банках

За даними ФГВФО (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) за період з січня по жовтень (включно) 2021 року фізособи вклалися на 3,6% більше (+21,8 мільярда гривень), що загалом становило розмір суми до 629,4 мільярда гривень.
Для порівняння у 2020 році за такий самий період (з січня по жовтень, включно) учасники Фонду здійснили вклади більш ніж на 100,6 мільярда гривень, що говорить про приріст минулого року на +21,2%.
Слід зазначити, що помітно зростає бажання фізосіб вкладати у національну валюту. Так, станом на 1 листопада 2021 року гривневі вклади досягли показника 61,3%.
Більше того, зафіксовано зростання вкладів, що перевищують гарантовану суму відшкодування (200 тисяч гривень). Їх більше у поточному році, ніж вкладів у гарантованому діапазоні (від 10 гривень до 200 тисяч гривень відповідно). Відтак за період із січня по жовтень включно розмір суми вкладів фізособами за понад гарантованою сумою зріс на 18,5 мільярда гривень, а щодо гарантованої суми вона склала за цей же період близько 3,3 мільярда гривень.
У Фонді гарантування зазначили, що ці показники свідчать насамперед про те, що українці навчилися в умовах пандемії розвиватися, адаптувати бізнес-процеси. "Другий рік поспіль ми фіксуємо зростання депозитного портфеля банків-учасників Фонду, хоча цього року темпи приросту помітно пригальмували", - уточнили у ФГВФО.
Уповільнення приросту, як заявили у Фонді, пов'язане із змінами умов карантинних обмежень. В цей самий час спостерігається стрибок зростання вкладів понад гарантовану суму, що говорить про реалізацію прийнятого рішення ВР у підвищенні ставки максимальної суми за гарантованим відшкодуванням спочатку до 400 тисяч гривень, а з 1 січня 2023 року до 600 тисяч гривень.
Для порівняння у 2020 році за такий самий період (з січня по жовтень, включно) учасники Фонду здійснили вклади більш ніж на 100,6 мільярда гривень, що говорить про приріст минулого року на +21,2%.
Слід зазначити, що помітно зростає бажання фізосіб вкладати у національну валюту. Так, станом на 1 листопада 2021 року гривневі вклади досягли показника 61,3%.
Більше того, зафіксовано зростання вкладів, що перевищують гарантовану суму відшкодування (200 тисяч гривень). Їх більше у поточному році, ніж вкладів у гарантованому діапазоні (від 10 гривень до 200 тисяч гривень відповідно). Відтак за період із січня по жовтень включно розмір суми вкладів фізособами за понад гарантованою сумою зріс на 18,5 мільярда гривень, а щодо гарантованої суми вона склала за цей же період близько 3,3 мільярда гривень.
У Фонді гарантування зазначили, що ці показники свідчать насамперед про те, що українці навчилися в умовах пандемії розвиватися, адаптувати бізнес-процеси. "Другий рік поспіль ми фіксуємо зростання депозитного портфеля банків-учасників Фонду, хоча цього року темпи приросту помітно пригальмували", - уточнили у ФГВФО.
Уповільнення приросту, як заявили у Фонді, пов'язане із змінами умов карантинних обмежень. В цей самий час спостерігається стрибок зростання вкладів понад гарантовану суму, що говорить про реалізацію прийнятого рішення ВР у підвищенні ставки максимальної суми за гарантованим відшкодуванням спочатку до 400 тисяч гривень, а з 1 січня 2023 року до 600 тисяч гривень.
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