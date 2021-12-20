Фіскальну службу в Україні ліквідують

15:13 24 липень Київ, Україна

Робочий візит Дениса Шмигаль в Брюссель позначився ще однією важливою новиною Прем'єр-міністр України не тільки підписав меморандум і фінансової допомоги, а й оголосив про необхідність реорганізації Державної фіскальної служби.

Державна фіскальна служба - центральний орган виконавчої влади України, займається державної податкової політикою, політика в сфері державної митної справи, а також питаннями єдиного внеску на державне соцстрахування і боротьбою з правопорушеннями податкового та митного законодавства.

За слова Дениса Шмигаль, скасування ДФС фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

"До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні урядова делегація за участю міністра фінансів Сергія Марченка і глави НБУ Кирила Шевченка підписала Меморандум і Кредитну угоду з Європейською комісією. Згідно з документом, нам надано 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.