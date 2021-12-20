Фіскальну службу в Україні ліквідують

15:13 24 липень Київ, Україна

Робочий візит Дениса Шмигаль в Брюссель позначився ще однією важливою новиною Прем'єр-міністр України не тільки підписав меморандум і фінансової допомоги, а й оголосив про необхідність реорганізації Державної фіскальної служби.

Державна фіскальна служба - центральний орган виконавчої влади України, займається державної податкової політикою, політика в сфері державної митної справи, а також питаннями єдиного внеску на державне соцстрахування і боротьбою з правопорушеннями податкового та митного законодавства.

Фото: Шмыгаль заявил о необходимости реорганизации налоговой

За слова Дениса Шмигаль, скасування ДФС фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

"До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні урядова делегація за участю міністра фінансів Сергія Марченка і глави НБУ Кирила Шевченка підписала Меморандум і Кредитну угоду з Європейською комісією. Згідно з документом, нам надано 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.