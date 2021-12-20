Фіскальну службу в Україні ліквідують

Робочий візит Дениса Шмигаль в Брюссель позначився ще однією важливою новиною Прем'єр-міністр України не тільки підписав меморандум і фінансової допомоги, а й оголосив про необхідність реорганізації Державної фіскальної служби.
Державна фіскальна служба - центральний орган виконавчої влади України, займається державної податкової політикою, політика в сфері державної митної справи, а також питаннями єдиного внеску на державне соцстрахування і боротьбою з правопорушеннями податкового та митного законодавства.
За слова Дениса Шмигаль, скасування ДФС фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.
Нагадаємо, напередодні урядова делегація за участю міністра фінансів Сергія Марченка і глави НБУ Кирила Шевченка підписала Меморандум і Кредитну угоду з Європейською комісією. Згідно з документом, нам надано 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
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