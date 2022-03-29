Фінмоніторинг блокує грошові перекази

В Україні банки через декілька місяців після набуття чинності нових правил фінансового моніторингу продовжують перевіряти і блокувати перекази. Прецедентів, коли блокують дрібні операції, не стає менше.

«Такі прецеденти є, і їх не стає менше», - визнає фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Ризикоорієнтований підхід і суворий нагляд з боку НБУ не залишає банкам іншого вибору. І багато хто продовжує чистити власні клієнтські бази, поступово рухаючись від клієнтів з великими оборотами до менших сум.

«Якщо говорити про відносно незначні операції (в межах 150 тис. грн - багато банків зберегли це порогове значення), то тут ключовим індикатором підозрілості є перевищення суми операції над середньостатистичними, зазначеними в анкеті показниками або доходами», - розповідає експерт.

Умовно кажучи, якщо людина раптово отримає переказ на 100 тис. грн в той час, як в середньому щомісяця отримувала зарплату 20 тис. грн, швидше за все, така операція буде заблокована. А банк зажадає пояснень і документальних доказів того, що ця операція законна.

Блокують навіть невеликі суми. Наприклад, як розповів економіст Олексій Дорошенко, його братові заблокували переказ всього на 150 грн. За ідеєю, така операція не повинна була проходити фінансовий моніторинг, проте банк все одно вважав, що походження коштів сумнівне.