Фінляндія відмовилася платити за російський газ у рублях

Фінська держкомпанія Gasum не ухвалила вимоги російської сторони про перехід на нову систему оплати газу, йдеться в поширеному повідомленні компанії.
У зв'язку з цим Gasum попередив про «підвищений ризик» припинення постачання газу з Росії. Компанія зазначає, що готувалася до цієї ситуації разом із клієнтами та владою країни. У літній період 2022 року Фінляндія сподівається на постачання газу з Естонії, проте обмеження пропускної спроможності магістралі можуть ускладнити це завдання.
У квітні цей газопровід не прокачував газ, а з 1 травня безперервно транспортує паливо до Фінляндії, свідчать дані європейських газотранспортних операторів.
У Gasum повідомили, що мають намір подати до арбітражу позов про перегляд контракту на постачання газу. Крім питання оплати в рублях, підкреслили в компанії, сторони мають й інші розбіжності.
Фінляндія купує російський газ понад 45 років. Останній контракт було укладено у 2015 році, він має діяти до кінця 2031 року.
31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом з «недружніми» країнами. Згідно з ним, оплата повинна проводитися з карбованцевого рахунку в російському банку. Наприкінці березня сім найбільших економік світу – Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США – одноголосно відхилили цю вимогу. Згодом до них приєдналися Польща та Болгарія, а Єврокомісія оголосила, що запропонована Росією схема оплати є спробою обійти санкції.
Наразі вже припинено постачання російського газу до Польщі та Болгарії через відсутність прийнятного для партнерів способу оплати. Пізніше у травні закінчуються терміни платежів, визначені й інших країн, одержують газ з Росії.
У зв'язку з цим Gasum попередив про «підвищений ризик» припинення постачання газу з Росії. Компанія зазначає, що готувалася до цієї ситуації разом із клієнтами та владою країни. У літній період 2022 року Фінляндія сподівається на постачання газу з Естонії, проте обмеження пропускної спроможності магістралі можуть ускладнити це завдання.
У квітні цей газопровід не прокачував газ, а з 1 травня безперервно транспортує паливо до Фінляндії, свідчать дані європейських газотранспортних операторів.
У Gasum повідомили, що мають намір подати до арбітражу позов про перегляд контракту на постачання газу. Крім питання оплати в рублях, підкреслили в компанії, сторони мають й інші розбіжності.
Фінляндія купує російський газ понад 45 років. Останній контракт було укладено у 2015 році, він має діяти до кінця 2031 року.
31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом з «недружніми» країнами. Згідно з ним, оплата повинна проводитися з карбованцевого рахунку в російському банку. Наприкінці березня сім найбільших економік світу – Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США – одноголосно відхилили цю вимогу. Згодом до них приєдналися Польща та Болгарія, а Єврокомісія оголосила, що запропонована Росією схема оплати є спробою обійти санкції.
Наразі вже припинено постачання російського газу до Польщі та Болгарії через відсутність прийнятного для партнерів способу оплати. Пізніше у травні закінчуються терміни платежів, визначені й інших країн, одержують газ з Росії.
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