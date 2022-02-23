Фінансовий ринок під контролем, - заявили у національному регуляторі

10:26 23 лютий Київ, Україна

Валютний ринок України продовжує бути нестабільним на тлі тих геополітичних змін та заворушень, які загрожують країні через Росію.

При цьому в Національному банку України запевняють, що, незважаючи на такі зміни, регулятор контролюватиме ситуацію.



Кажуть, що цього тижня попит на валюту залишається підвищеним, враховуючи дію психологічного фактора.



«Водночас, як і раніше, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, незважаючи на тимчасове зростання попиту на тлі надвисокої напруженості в інформаційному середовищі», – йдеться у повідомленні Кажуть, що цього тижня попит на валюту залишається підвищеним, враховуючи дію психологічного фактора.«Водночас, як і раніше, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, незважаючи на тимчасове зростання попиту на тлі надвисокої напруженості в інформаційному середовищі», – йдеться у повідомленні НБУ



Також у Нацбанку кажуть, що такі хвилювання не можуть тривати довго, і незабаром на ринку виникне так званий ефект звикання.