Фінансовий ринок під контролем, - заявили у національному регуляторі

10:26 23 лютий Київ, Україна

Валютний ринок України продовжує бути нестабільним на тлі тих геополітичних змін та заворушень, які загрожують країні через Росію.
 
При цьому в Національному банку України запевняють, що, незважаючи на такі зміни, регулятор контролюватиме ситуацію.

Кажуть, що цього тижня попит на валюту залишається підвищеним, враховуючи дію психологічного фактора.

«Водночас, як і раніше, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, незважаючи на тимчасове зростання попиту на тлі надвисокої напруженості в інформаційному середовищі», – йдеться у повідомленні НБУ.

Також у Нацбанку кажуть, що такі хвилювання не можуть тривати довго, і незабаром на ринку виникне так званий ефект звикання.