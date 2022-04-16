Фінансові експерти вважають, що зростання глобальної економіки може досягти рекордних результатів

Згідно з прогнозами фахівців, світова економіка в 2021 році може досягти рекордного показника в 5,8%, першість обіцяють китайській економіці.
Про це свідчать дані звіту "Світове страхування: відновлення набирає обертів", який опублікував дослідницький підрозділ швейцарського страхового гіганта Swiss Re Institute.
Згідно з даними звіту, економічне зростання позитивно вплине на страховий сектор, де перевищить тренд на 3,3% в цьому році і на 3,9% - в 2022 році.
Згідно з даними звіту, економічне зростання позитивно вплине на страховий сектор, де перевищить тренд на 3,3% в цьому році і на 3,9% - в 2022 році.
Автори дослідження вважають, що економічне відновлення після пандемії COVID-19 має нерівномірний географічний характер, оскільки головним тут є фактор ефективності вакцинації населення.
При цьому експерти віддають першість китайській економіці, яка випереджає за темпами зростання інші країни.
Нагадаємо, в червні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало зростання світової економіки на 6,3%.
При цьому експерти віддають першість китайській економіці, яка випереджає за темпами зростання інші країни.
Нагадаємо, в червні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало зростання світової економіки на 6,3%.
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