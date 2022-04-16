Фінансові експерти вважають, що зростання глобальної економіки може досягти рекордних результатів

09:40 19 липня Київ, Україна

Згідно з прогнозами фахівців, світова економіка в 2021 році може досягти рекордного показника в 5,8%, першість обіцяють китайській економіці.

Про це свідчать дані звіту "Світове страхування: відновлення набирає обертів", який опублікував дослідницький підрозділ швейцарського страхового гіганта Swiss Re Institute.



Згідно з даними звіту, економічне зростання позитивно вплине на страховий сектор, де перевищить тренд на 3,3% в цьому році і на 3,9% - в 2022 році.

"Швидке впровадження вакцини і великомасштабні бюджетні стимули сприяють сильнішому відновленню економіки, ніж ми прогнозували в минулому році. Ми підвищуємо наш прогноз глобального зростання до історично високого рівня 5,8% у 2021 році", - йдеться в звіті.

Автори дослідження вважають, що економічне відновлення після пандемії COVID-19 має нерівномірний географічний характер, оскільки головним тут є фактор ефективності вакцинації населення.



При цьому експерти віддають першість китайській економіці, яка випереджає за темпами зростання інші країни.



Нагадаємо, в червні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало зростання світової економіки на 6,3%.