Фінансовий стан України у 2020 році перевершив очікування S&P

13:07 13 березень Київ, Україна

Попри всесвітню коронакризу, Україні вдається зберігати відносну фінансову стабільність. Про це свідчать дані, оприлюднені Міжнародним рейтинговим агентством S&P Global Ratings. Агенство підтвердило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті за глобальною шкалою на рівні B, рейтинги за національною шкалою на рівні uaA і короткострокові рейтинги на рівні B, прогноз по довгострокових рейтингах - стабільний.

"Зростання, платіжний баланс і державні фінанси України перевершили наші очікування в 2020 році. Достатність резервів покращилася, що забезпечує захист від можливих несприятливих зовнішніх подій, включаючи подальші затримки з виплатою пільгових кредитів", - пояснило агентство.

У той самий час S&P відзначило, що епідеміологічні міркування як і раніше представляють серйозний ризик.

Агентство вказало, що могло б підвищити рейтинги протягом наступного року, якщо показники зовнішньої ліквідності України та консолідація державних фінансів будуть краще прогнозованих сьогодні, в тому числі в результаті більш активного відновлення економіки.

При цьому в агентстві відзначили, що рейтинги можуть бути знижені в разі перебоїв з пільговим фінансуванням з боку міжнародних фінансових організацій або з ринків капіталу, оскільки це поставить під сумнів здатність уряду виконувати зобов'язання з обслуговування боргу, вказує S&P.

В агентстві зазначили, що такі збої можуть статися, якщо уряд відмовиться від ключових реформ, зокрема, таких як забезпечення незалежності Нацбанку.

Нагадаємо, у вересні минулого року S&P підтвердило рейтинги України на рівні B. Аналітики прогнозували зниження ВВП України на 6% в 2020 році. У реальності за підсумками 2020 року ВВП України скоротився на 4,2%, що менше, ніж очікувалося.