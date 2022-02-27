Фінансова допомога Швейцарії на цифровізацію України

Як повідомив Урядовий портал, в світлі підписаної між українським Міністерством цифрової трансформації і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва (SDC) угоди про розширення допомоги на цифровізацію нашої держави Україна отримає 193,7 млн гривень фінансової допомоги.

Зазначено, що угода є продовженням Меморандуму про співпрацю, який Швейцарська агенція розвитку та співробітництва та Мінцифри підписали ще у вересні 2019 року.

«Фінансування в рамках проєкту розширюється до 6 313 640 швейцарських франків (193,7 млн грн). Ці кошти надаються на розвиток е-послуг в сферах соцзахисту, пенсійного забезпечення, впровадження нових сервісів електронної демократії та підвищення цифрової грамотності українців», - йдеться в повідомленні.

Генеральна директорка SDC Патриція Данці підкреслила, що прогрес України в сфері цифрової трансформації вражає. В рамках Програми EGAP, яку підтримує Швейцарія, запущено багато держсервісів нового покоління - еМалятко, автоматична реєстрація СПД, проєкт «Дія. Цифрова освіта», податкові сервіси, реєстрація місця проживання.

«Кілька нових цифрових сервісів за своєю зручністю і швидкістю навіть не мають подібних аналогів в світі. Плануємо і надалі підтримувати Україну в її зусиллях по цифровій трансформації, щоб різні категорії українців (зокрема, вразливі групи) мали рівний доступ до держсервісів і інструментів електронної демократії», - сказала Данці.

Нагадаємо, Мінцифри представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі «Дія. Цифрова освіта», а також отримати електронний сертифікат і вдосконалити необхідні навички.