Фінансова допомога Швейцарії на цифровізацію України

Як повідомив Урядовий портал, в світлі підписаної між українським Міністерством цифрової трансформації і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва (SDC) угоди про розширення допомоги на цифровізацію нашої держави Україна отримає 193,7 млн гривень фінансової допомоги.
Зазначено, що угода є продовженням Меморандуму про співпрацю, який Швейцарська агенція розвитку та співробітництва та Мінцифри підписали ще у вересні 2019 року.
Генеральна директорка SDC Патриція Данці підкреслила, що прогрес України в сфері цифрової трансформації вражає. В рамках Програми EGAP, яку підтримує Швейцарія, запущено багато держсервісів нового покоління - еМалятко, автоматична реєстрація СПД, проєкт «Дія. Цифрова освіта», податкові сервіси, реєстрація місця проживання.
Нагадаємо, Мінцифри представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі «Дія. Цифрова освіта», а також отримати електронний сертифікат і вдосконалити необхідні навички.
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