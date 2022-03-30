Фінансова інклюзія в Україні - НБУ

В Україні планують ввести фінансову інклюзію, яка допоможе всьому населенню користуватися більш вигідними фінансовими продуктами і послугами. Про це заявила пресслужба Національного банку України.

Цей проєкт реалізується в партнерстві та за фінансової підтримки Державного секретаріату економічних справ Швейцарії (SECO) і Фонду ефективного корпоративного управління уряду Великобританії в Україні (GGF).

Слід зазначити, що багато українців досі не мають рахунків в фінансових установах, не економлять кошти і не користуються кредитами. Крім цього, деякі громадяни досі часто використовують платіжні картки просто для зняття готівки в банкоматі, а не для зручних безготівкових платежів. Ці та інші проблеми покликана вирішити Національна стратегія фінансової інклюзії.

«Наша мета - максимальний доступ до фінансових послуг і продуктів для всіх українців. Ми не маємо права нікого залишити за бортом. Від наших спільних зусиль сьогодні залежить, в якій країні ми будемо жити в майбутньому: комфортній, фінансово інклюзивній і сучасній або в такій, де велика частина населення по суті перебуває поза фінансовою системою країни», - зазначив голова Національного банку України.

Нагадаємо, що на наступний рік в НБУ дали прогноз про повернення дефіциту платіжного балансу і про відтік з країни валютних коштів. Згідно з висновками аналітиків регулятора, відтік валюти з України за всіма фінансовими операціями перевищить її приток вже в 2021 році.

Раніше повідомлялося, що у вересні трудові мігранти з-за кордону надіслали в Україну на 5,6% грошових коштів більше, ніж у вересні минулого року. За відомостями регулятора, у вересні поточного року робітники перевели в нашу країну 1,1 мільярда доларів США.