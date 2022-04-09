Фінансисти G20 затвердили угоду про глобальний податок

11:06 11 липня Київ, Україна

На саміті "Великої двадцятки" (G20) , який проходив у Венеції, міністри фінансів G20 нарешті прийшли до спільного знаменника і затвердили угоду про глобальний податок.

Про це напередодні повідомило Politico.



Відзначається, що на минулому тижні документ також був схвалений представниками 130 країн. Він передбачає встановлення мінімальної податкової ставки для транснаціональних компаній в 15%.



Реформа була підтримана Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і повинна перешкодити міжнародним корпораціям переводити свої активи за кордон для ухилення від сплати податків.



У своїй спільній заяві міністри фінансів країн G20 назвали угоду історичною, зазначивши, що обговорення її умов тривало багато років. На їхню думку, реформа зробить міжнародну податкову архітектуру більш стабільною і справедливою.



Остаточну редакцію документа повинні схвалити лідери "Великої двадцятки" на саміті організації в Римі в жовтні.



За оцінкою ОЕСР, яка керує переговорами по податках, уряди щорічно втрачають від 100 млрд до 240 млрд дол. через недоотримання податків.

Одночасно у Венеції пройшла акція протесту, яка закінчилася зіткненнями з поліцією.



Близько 2000 активістів, екологів і соціальних анархістів зібралися, щоб висловити протест проти зустрічі «Великої двадцятки» (G20). Вони вважають неприйнятним той факт, що невелика група людей вирішує долю мільярдів у всьому світі.