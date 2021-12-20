Фінансування Міністерства культури - скільки і куди?

16:25 08 липень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України виділив мільярд гривень на підтримку сфери культури і креативних індустрій. Рішення прийняли 8 липня під час засідання уряду.

«Знайдені можливості виділення коштів в розмірі одного мільярда, які підуть в першу чергу на надання грантів в сфері культури, мистецтв, креативних індустрій, в сфері туризму, інституційної підтримки у видавничій сфері, на субсидії для кінопроектів і також для нагальних потреб щодо закупівлі засобів індивідуального захисту, оплату комунальних послуг для закладі культури», - сказав міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він додав, що зменшення доходів в сфері культури складають не менше 50%. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль теж підтримати сферу культури. «Більшість країн Європи йдуть таким же шляхом, сфера культури, інформаційних і креативних технологій потребують сьогодні в підтримці. Вони зазнали також безпосереднього впливу карантину і коронакрізи. Тому звичайно ми повинні підтримати - це і робочі місця, і розвиток економіки », - уточнив він.

У той же час ця постанова Мінкульт повинен протягом трьох днів доопрацювати з Міністерством фінансів, про що на засіданні попросив міністр фінансів Сергій Марченко.

Пан Ткаченко на своїй сторінці в Facebook розповів, куди підуть виділені кошти:

590 млн грн - на гранти через Український культурний фонд для інституційної підтримки, стипендій самозайнятою художникам, підтримки проектів в сферах культури і мистецтв, креативних індустрій і туризму;

150 млн грн - на гранти через Український Інститут Книги;

50 млн грн - на підтримку кіно через Держкіно;

100 млн грн - для проведення конкурсу МКІП з відбору проектів на виробництво серіалів патріотичного спрямування.

«Крім того, заклали фінансування для створення електронного обліку культурної спадщини та культурних цінностей. Щоб в подальшому, зокрема, не виникало "випадкових" нових забудов на їх місці. І звичайно - частина бюджету буде виділена на компенсацію втрат установами культури за період карантину: для оплати комунальних послуг, послуг з пожежної безпеки та охорони », - каже міністр.