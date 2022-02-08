Фінансування держпрограми авіабудування: ділові асоціації звернуться до уряду

18:01 08 лютий Київ, Україна

Україна у рамках реалізації Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки інвестує у розвиток галузі понад 34 млрд. грн. Такі заяви пролунали від уряду. Ось тільки у бюджеті на поточний – 2022 рік, який є стартом програми, кошти на ці цілі не закладено.



Затримки із виконанням прийнятих рішень та програм призводять до подальшої втрати ринків вітчизняним авіапромом, а також не дозволяють вийти на серійне виробництво.



Про це заявили в Українському Союзі Промисловців та Підприємців (УСПП).



Таку думку поділяють інші ділові асоціації, роботодавці, профспілки. Отже, Національна тристороння соціально-економічна рада, антикризова рада громадських організацій тощо. готують звернення на главу уряду, парламент та офіс президента з аргументацією потреби внесення відповідних змін до держбюджету 2022. Причому це стосується програми ракетобудування, яка ще не прийнята і цей процес теж необхідно прискорити.

«Перший час незалежності замовлення літаків «Антонова» для потреб Збройних Сил України – це величезний позитив, який потрібно розвивати у серійне виробництво. Для цього потрібні ресурси, відкладати фінансування на рік не можна», – наголосили в УСПП.

Таку саму позицію висловлювали і на круглому столі керівництва Мінстратегпрому – міністра Павла Рябікіна – з представниками ділових кіл України.. Участь у заході взяли представники Федерації профспілок, Федерації роботодавців машинобудівної промисловості, «Укравіапрому» тощо.



В даний час галузь гостро потребує цільових заходів, спрямованих на імпортозаміщення обладнання та комплектуючих. Без цього неможливо створення сучасної сертифікованої авіатехніки.



В УСПП пропонує Кабміну спільно з представниками авіапрому розробити конкретний план дій – з відповідними держзамовленнями, фінансуванням, умовами розвитку галузі.