Фінансування лікарняних зросло на 125% через коронавірус

Коронавірусні захворювання збільшили кількість витрат за лікарняними листками на 125,1%. У 2021 році, за підсумками травня, Фонд соціального страхування України отримав фінансування в розмірі 1,47 млрд гривень. Аналогічний період минулого року потребував набагато менше виплат - всього на суму 0,65 млрд гривень.

Відзначається, що за минулий місяць 256 тисяч громадян звернулися за компенсацією. У минулому році в цей період звернулися на 153 тисячі, або на 147% менше.

Згідно з інформацією, динаміка зростання кількості листків непрацездатності та сум спостерігається з осені минулого року. Вона пов'язана з поширенням коронавірусної хвороби.

Розмір виплат залежить від середньої зарплати працівника і тривалості страхового стажу. Виплати здійснюються в робочі дні, в залежності від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем, у міру надходжень частки від ЄСВ на рахунок Фонду.