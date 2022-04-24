ФДМУ заробив 448 млн на спиртзаводах

14:55 26 листопада Київ, Україна

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив про успіхи торгів протягом 2020 року. Він зазначив, що ФДМУ продав 8 спиртзаводів на загальну суму 448 млн грн.

"Ми зараз вже провели 8 успішних аукціонів з приватизації спиртових заводів, загальна сума - 448 млн грн", - сказав Сенниченко.

Він зазначив, що отримання коштів від приватизації не є кінцевою метою, адже подальші інвестиції в ці об'єкти мають перевершити ефект від приватизації.

"До кінця року ми ще встигнемо провести близько 10 аукціонів", - додав глава Фонду.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні нових власників знайшли шість об'єктів ДП «Укрспирт». Тільки від цих продажів бюджет повинен отримати більше ніж 268 млн гривень. ФДМУ очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі надійдуть близько 2 млрд грн.