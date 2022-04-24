ФДМУ заробив 448 млн на спиртзаводах

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив про успіхи торгів протягом 2020 року. Він зазначив, що ФДМУ продав 8 спиртзаводів на загальну суму 448 млн грн.
Він зазначив, що отримання коштів від приватизації не є кінцевою метою, адже подальші інвестиції в ці об'єкти мають перевершити ефект від приватизації.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні нових власників знайшли шість об'єктів ДП «Укрспирт». Тільки від цих продажів бюджет повинен отримати більше ніж 268 млн гривень. ФДМУ очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі надійдуть близько 2 млрд грн.
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