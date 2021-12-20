ФДМУ поверне Азовський завод країні

Фонд державного майна України розповів про плани відомства. Серед інших - повернення на баланс держави Азовського судноремонтного заводу. Акт прийому-передачі вже підписаний представниками, чекаємо остаточної передачі.

У Фонді кажуть про те, що хочуть вберегти підприємство від зупинки і масового звільнення працівників. Адже зараз судноремонтний завод в критичному стані - з 1 лютого кораблі перестали надходити до причалів.

А більш ніж пів тисячі співробітників - залишилися без роботи: всі співробітники перейшли в простой і отримують лише дві третини заробітної плати. На робочих місцях залишаються тільки ті, хто підтримує критичну інфраструктуру. Тому зараз на заводі оцінюють майно - щоб передати його державі.

Нагадаємо, що Фонд державного майна хоче передати для приватизації три торгові морські порти: «Скадовськ», «Білгород-Дністровський» і «Усть-Дунайськ». Останні два знаходяться в Одеській області.