ФДМУ розпродає державне майно - 37 об'єктів

Фонд державного майна України (ФДМУ) прийняв рішення розпродати 37 державних об'єктів в період з 9 по 13 листопада 2020 року. Згідно з даними, за тиждень відбудуться онлайн-аукціони для охочих придбати в оренду державне майно.

З 9 по 13 листопада 2020 року Фонд державного майна України (ФДМУ) запланував провести 37 онлайн-аукціонів з оренди об'єктів державної власності різної категорії.

Як повідомляє пресслужба ФДМУ, відкритий доступ до аукціонів, прозорі правила та єдина для всіх учасників процедура торгів дають можливість потенційним орендарям легко орендувати якісні державні активи для старту і розвитку власної справи.

Зокрема, на цьому тижні учасники відкритих торгів зможуть поборотися за приміщення в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль", приміщення для зберігання і ремонту човнів в Херсоні, за ремонтно-механічну майстерню на Волині і будівлю в центрі Житомира.