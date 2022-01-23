ФДМУ продасть на аукціоні майно цукрових заводів

20 травня в Україні відбудуться аукціони з продажу державного майна. Згідно з інформацією Фонду державного майна України, на аукціоні будуть виставлені об'єкти Вінницької області. Всього їх налічується чотири.
Отже, цього разу на продаж пропонують наступні об'єкти:
- Нежитлові приміщення: їдальня, готель і підвал, ґанок, сходи загальною площею 602,2 кв.м, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Уладівський цукровий завод». Початкова вартість - 310 725 гривень.
- Їдальня-клуб загальною площею 439,3 кв.м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий завод». Початкова вартість - 109 825 гривень.
- Нежитлова будівля з вхідним майданчиком загальною площею 78,7 кв.м, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Немирівський цукровий завод». Початкова вартість - 120 254 гривень.
- Їдальня загальною площею 609,9 кв.м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ "Завод "Луч". Початкова вартість - 829 464 гривні.
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