ФДМУ продасть на аукціоні майно цукрових заводів

20 травня в Україні відбудуться аукціони з продажу державного майна. Згідно з інформацією Фонду державного майна України, на аукціоні будуть виставлені об'єкти Вінницької області. Всього їх налічується чотири.

Отже, цього разу на продаж пропонують наступні об'єкти: