ФДМУ продасть конструкторське бюро за 1 млн гривень

Фонд державного майна продовжує поповнювати державний бюджет шляхом приватизації великих і малих підприємств. Цього літа ФДМУ планується виставити не тільки в'язниці, спиртзаводи і хлібозаводи, але і невеликі підприємства і їхнє майно.

23 червня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС»», що знаходиться в Запоріжжі. Стартова ціна на актив становить 1 089 200 грн, а прийом заявок на участь в аукціоні триватиме до 22 червня. Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна (ФДМ).

Основним видом діяльності відповідно до статуту є ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення. Серед інших видів діяльності: виробництво комп'ютерів і периферійного обладнання, гуртова торгівля машинами, устаткуванням та іншими продуктами.

Підприємство володіє нерухомістю на вул. Новобудов, 7, яка становить 3/50 (три п'ятдесятих) частини будівлі загальною площею 9339,5 м². У власності ДП «ЕЛМІС» також обладнання, необхідне для здійснення статутної діяльності.