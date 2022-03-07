ФДМУ продав завод «Укрспирту» за 101 млн гривень

Фонд державного майна продав об'єкт «Укрспирту». Новий аукціон приніс до державного бюджету 101 млн гривень. Згідно з інформацією, приватизації тепер підлягає майно Караванського місця здійснення діяльності та зберігання спирту.

Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, за право власності на торгах боролися троє учасників, які збільшили стартову ціну в 4,4 раза - з 23,1 млн грн до 101 млн грн.

Підприємство було засноване в 1837 році і пройшло модернізацію в 2019 році. Активи зосереджені в двох селах на Харківщині: Караван і Барчани. Загальна площа земельних ділянок - 78,5 га. Відзначається, що всього за результатами 2020-2021 року в державний бюджет повинні надійти 1,5 млрд грн від приватизації спиртових активів.

Всього на приватизацію держава планує виставити 41 спиртзавод, що входить в держпідприємство "Укрспирт" і ще 37 заводів, об'єднаних в концерн "Укрспирт".