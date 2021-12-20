ФДМУ продав спиртзавод за 181 млн грн

Фонд державного майна продав майно «Мишковицького спиртзаводу» в рамках програми приватизації. Згідно з інформацією, продаж відбувся за ціну, що в 25 разів перевищує стартову.

За даними на порталі «ProZorrо.Продажі», до участі в торгах допустили вісім компаній. Зокрема, конкурентами переможця виступили компанії «Біоагроенерджі» і «Бучачтрансагробізнес» з пропозиціями в 85 млн грн. Відзначається, що спиртзавод викупила компанія «Енерджі Солюшнс Україна» (Чернігівська область) за 181 млн грн.

В Єдиному держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців зазначено, що компанію «Енерджі Солюшнс Україна» зі статутним капіталом в 1 тис. гривень зареєстрували в серпні 2019-го. Основна діяльність - дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (до цього виробляла електроенергію). Кінцевий бенефіціар - ексспортсмен з боротьби греко-римського стилю Сурен Геворкян і екссекретар виконкому Святопетровської сільської ради Київської області Віктор Сопівник.

За інформацією Фонду держмайна, виробничі потужності «Мишковицького спиртзаводу» розташовані в Тернопільській області (площа - 13,85 га, 511 найменувань будівель, рухомого та іншого майна). У Фонді уточнюють, що в кінці минулого року було приватизоване окреме майно цього заводу в смт. Дружба (база матеріально-технічного постачання).