ФДМУ продав об'єкт «Укрспирту» за 68 млн гривень - подробиці аукціону

Вчора пресслужба Фонду державного майна України опублікувала інформацію про продаж об'єкта «Укрспирт». Згідно зі звітом відомства, «Мартинівське місце здійснення діяльності та зберігання спирту» було продано за 68,1 млн гривень.

«За право власності на відкритих торгах змагалися троє учасників, збільшили ціну в 2,2 раза, зі стартових 31 млн грн до 68,1 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що підприємство знаходиться в с. Мартинівка Жмеринського району Вінницької області та має в своєму розпорядженні необхідні засоби для виготовлення спирту.

«Переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок - після цього процес приватизації об'єкта буде вважатися офіційно завершеним. У разі, якщо переможець аукціону відмовляється підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок в розмірі 3,1 млн грн буде перерахований до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до учасника, який посів друге місце», - пояснюють у фонді.

Якщо ж і другий учасник відмовиться від покупки, то об'єкт буде в найкоротші терміни виставлений на аукціон без зменшення стартової ціни.