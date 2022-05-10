ФДМУ приніс до бюджету понад 1,4 млрд гривень

Фонд державного майна опублікував дані, за якими видно надходження в бюджет. Згідно з цифрами, в 2020 році в рамках програми приватизації було зароблено понад 1,4 млрд гривень.

У відомстві уточнили, що в список об'єктів малої приватизації на 2020 рік були включені 233 державні підприємства. Протягом року були продані такі об'єкти:

ДП «Броварський гуртовий ринок» (44 500 грн).

ДП «Богодухівський сільськогосподарський навчально-курсовий комбінат» (6,9 млн грн).

ДП «Тульчинське виробниче підприємство з племінного тваринництва» (1,7 млн грн).

ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (6,5 млн грн).

ДП «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті» (5,9 млн грн).

Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Жилсервіс» (18,1 млн грн).

ДП «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу» (15,6 млн грн).

Крім того, також було продано з аукціону підприємство «Київпассервіс» за 230 млн грн, і київський готель «Дніпро» за 1,1 млрд грн.

«Таким чином, від приватизації вищезазначених об'єктів отримано 1, 419 896 тис грн», - підрахували в Фонді держмайна.

Також зараз ще очікується надходження 28,8 млн грн від продажу готелю «Слов'янський».

У ФДМУ зазначили, що до кінця цього року в рамках малої приватизації планують продати ще чотири об'єкти:

«Літинський автобусний парк» (6,7 млн грн).

«Науково-дослідний інститут «Гелій» (2,5 млн грн).

«Олександрійський шелкорад» (9,2 млн грн).

«Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр» (58 тис. грн).

Що стосується аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації, то вони не проводяться до кінця карантину в Україні, додали у Фонді.