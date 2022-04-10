ФДМУ представив свій новий сервіс, який дозволяє оцінювати нерухомість українців без зайвих фінансових витрат - подробиці

Пресслужба Фонду державного майна України розповіла про новий сервіс відомства. Його основна функція - безкоштовна оцінка нерухомості для жителів України. Метою створення Сервісу автоматичної оцінки об'єктів нерухомості стало зменшення корупційних зв'язків, а також зменшення витрат громадян. Про це розповів голова Фонду Дмитро Сенниченко.

«Справедлива оцінка активів і майна - одна зі складових елементів економічної стабільності і чинник підвищення довіри інвесторів до України. А також справедливість для українських громадян і бізнесу, чиї активи повинні мати справжню ринкову вартість», - прокоментував нововведення Сенниченко.

За його словами, створення і запуск в експлуатацію Сервісу автоматичної оцінки об'єктів нерухомості є одним з етапів комплексної реформи сфери оцінки, яку проводить Фонд держмайна.

Перший етап відбувся в лютому 2020 року, коли були ліквідовані майданчики-посередники, це вже заощадило українцям понад 1 млрд гривень. Другий етап - Фонд держмайна працює над ліквідацією так званої «фракційної оцінки» - земля і нерухомість на ній повинні оцінюватися разом, а не окремо. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді і чекає розгляду народними депутатами.

Нагадаємо, протягом 2017-2020 років Державний бюджет через неякісне прогнозування отримав 2,6 млрд грн орендної плати за користування державним майном.