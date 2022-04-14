ФДМУ поповнив бюджет на 3 млрд гривень

Пресслужба Верховної Ради заявила про результати підбивання підсумків роботи Фонду державного майна за 2019 рік. Згідно з даними, ФДМУ перерахував до державного бюджету України близько 3 млрд гривень.

"Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко поінформував про результати роботи відомства в 2019 році. Голова Фонду державного майна зазначив, що в минулому році було приватизовано 394 об'єкти, майже 3 млрд гривень Фонд перерахував до державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

При цьому від приватизації в бюджет надійшло 549,47 млн грн.

У той самий час членкиня Рахункової палати Ірина Іванова представила позицію відомства, зокрема, Палата виявила розбіжності в цифрах.

"Вона окреслила низку недоліків, зокрема, з приводу кількості майнових комплексів держпідприємств, переданих в управління; ситуації з об'єктами малої приватизації, зокрема, заниження стартової ціни; недостатнього контролю корпоративних прав та ін. Крім того, не було надходжень від об'єктів великої приватизації", - свідчить повідомлення.

Нарешті, комітет вирішив взяти до відома озвучену інформацію і підготувати відповідні звернення і пропозиції Кабміну щодо врегулювання законодавчих прогалин.