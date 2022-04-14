ФДМУ поповнив бюджет на 3 млрд гривень

Пресслужба Верховної Ради заявила про результати підбивання підсумків роботи Фонду державного майна за 2019 рік. Згідно з даними, ФДМУ перерахував до державного бюджету України близько 3 млрд гривень.
"Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко поінформував про результати роботи відомства в 2019 році. Голова Фонду державного майна зазначив, що в минулому році було приватизовано 394 об'єкти, майже 3 млрд гривень Фонд перерахував до державного бюджету", - йдеться в повідомленні.
При цьому від приватизації в бюджет надійшло 549,47 млн грн.
У той самий час членкиня Рахункової палати Ірина Іванова представила позицію відомства, зокрема, Палата виявила розбіжності в цифрах.
"Вона окреслила низку недоліків, зокрема, з приводу кількості майнових комплексів держпідприємств, переданих в управління; ситуації з об'єктами малої приватизації, зокрема, заниження стартової ціни; недостатнього контролю корпоративних прав та ін. Крім того, не було надходжень від об'єктів великої приватизації", - свідчить повідомлення.
Нарешті, комітет вирішив взяти до відома озвучену інформацію і підготувати відповідні звернення і пропозиції Кабміну щодо врегулювання законодавчих прогалин.
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