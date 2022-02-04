ФДМУ поділився досягненнями за 2020 рік

Заступник голови Фонду державного майна України розповів про роботу відомства. Зокрема, Леонід Антоненко розповідав про досягнення програми «Велика приватизація» і поповнення державного бюджету.

За його словами, в 2020 році Україна завдяки аукціонам з продажу об'єктів заробила близько 3 млрд гривень до державного бюджету.

Всього в минулому році Фонд провів близько 2 тисяч відповідних аукціонів. Також чиновник розповів, що завдяки збільшенню кількості учасників в подібних аукціонах, відомство змогло заробити більше. Зокрема, в порівнянні з 2019 роком ФДМ у 2020 році заробив в шість разів більше.

Нещодавно у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб заявили, що ПриватБанк може бути знову приватизований. При цьому про повернення ПриватБанку колишнім власникам - Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову - мова не йде.