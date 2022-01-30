ФДМУ шукає орендаря для готелю та ресторану «Хортиця»

Фонд державного майна України шукає тимчасового господаря для готельно-ресторанного комплексу «Хортиця». У план відомства входить оренда терміном на 5 років. Готель і ресторан знаходяться на однойменному острові, розташованому посеред міста Запоріжжя.

В оренду здається комплекс будівель загальною площею 5760 м²:

Автономне приміщення складського призначення;

Одноповерхова будівля на 6 гаражних боксів;

Будинки на один, два і чотири поверхи.

Стартова ціна оренди - 501 тисяча 256,67 гривні без ПДВ. Термін оренди - 5 років.