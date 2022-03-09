ФДМУ хоче повернути державі нафтопровід

20:30 09 червень Київ, Україна

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна України про повернення у власність держави нафтопроводу «Самара - Західний напрямок». Відповідна постанова оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Підготовче засідання в рамках виробництва призначено на 14 вересня.

Позов спрямований до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрикарпатЗахідтранс» і «Південно-західне акціонерне товариство трубопровідного транспорту нафтопродуктів», які на сьогодні є юридичними власниками нафтопроводу «Самара-Західний напрямок».

Фонд державного майна просить визнати за державою право власності на нерухоме майно, що становить технологічний комплекс розташованої на території України частини магістрального нафтопроводу «Самара-Західний напрямок».

З матеріалів позовної заяви вбачається, що «Південно-західне акціонерне товариство трубопровідного транспорту нафтопродуктів» є іноземною юридичною особою, що знаходиться за адресою Російська Федерація, м. Самара.

«Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах», - йдеться в тексті постанови.