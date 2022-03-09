ФДМУ хоче повернути державі нафтопровід

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна України про повернення у власність держави нафтопроводу «Самара - Західний напрямок». Відповідна постанова оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Підготовче засідання в рамках виробництва призначено на 14 вересня.

Позов спрямований до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПрикарпатЗахідтранс» і «Південно-західне акціонерне товариство трубопровідного транспорту нафтопродуктів», які на сьогодні є юридичними власниками нафтопроводу «Самара-Західний напрямок».

Фонд державного майна просить визнати за державою право власності на нерухоме майно, що становить технологічний комплекс розташованої на території України частини магістрального нафтопроводу «Самара-Західний напрямок».

З матеріалів позовної заяви вбачається, що «Південно-західне акціонерне товариство трубопровідного транспорту нафтопродуктів» є іноземною юридичною особою, що знаходиться за адресою Російська Федерація, м. Самара.