ФДМУ хоче продати Центренерго в 2021 році

Дмитро Сенниченко заявив про наміри Фонду державного майна продати Центренерго. Голова ФДМ заявив, що при дозволі уряду, торги можуть відбутися в кінці 2021 року.

«Центренерго - це план кінця 2021 року. Верховна Рада заборонила не тільки аукціони, але і саму підготовку [великих держкомпаній в приватизації]. Тобто підготовку ми не могли здійснювати, і тільки у вересні цього року домоглися, що зняли заборону для підготовки. Ми подали на Кабінет Міністрів документи для того, щоб затвердити нові процеси підготовки до приватизації», - заявив Сенниченко.

Він нагадав, що уряд розглядає можливість об'єднання Центренерго з держшахтами.

«Якщо Верховна Рада зніме заборону [на проведення великої приватизації], і будуть ресурси на підготовку, то це кінець 2021», - додав глава ФДМ.

Раніше у відомстві прогнозували, що Центренерго вдасться продати в другому кварталі 2021 року.

Центренерго належать три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. Вони забезпечують електроенергією центр і частково схід країни. Сумарна проєктна потужність станцій становить 7690 МВт - приблизно 15% від загальної потужності електростанцій України. Державі належить 78,3% акцій Центренерго. В кінці травня цього року ФДМ вдалося повернути контроль над підприємством - новим керівником став Олександр Корчинський.