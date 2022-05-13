ФДМУ хоче продати Центренерго в 2021 році

Дмитро Сенниченко заявив про наміри Фонду державного майна продати Центренерго. Голова ФДМ заявив, що при дозволі уряду, торги можуть відбутися в кінці 2021 року.
Він нагадав, що уряд розглядає можливість об'єднання Центренерго з держшахтами.
Раніше у відомстві прогнозували, що Центренерго вдасться продати в другому кварталі 2021 року.
Центренерго належать три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. Вони забезпечують електроенергією центр і частково схід країни. Сумарна проєктна потужність станцій становить 7690 МВт - приблизно 15% від загальної потужності електростанцій України. Державі належить 78,3% акцій Центренерго. В кінці травня цього року ФДМ вдалося повернути контроль над підприємством - новим керівником став Олександр Корчинський.
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