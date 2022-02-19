Фермерам нададуть кредити на покупку землі за програмою «5-7-9%»

Не секрет, що багато українських фермерів мають фінансові проблеми і гостро потребують доступних форм кредитування. Тепер вони зможуть купувати земельні площі на кошти, взяті в кредит за програмою «5-7-9%». Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Земля».

«Ми готові надати державну підтримку відповідно до програми 5-7-9% в перехідному періоді з подальшою реалізацією програми Фонду гарантування кредитів та інших формул компенсації кредитної ставки, необхідних для повноцінного функціонування та доступу до фінресурсів», - зазначив він.

Також, за його словами, щоб мати повну інформацію про те, хто власник землі, хто скільки платить податків, яким чином вона придбана, потрібна оцифровка землі. Для цього потрібно мати повну відкриту систему даних, щоб кожен громадянин України зміг в режимі реального часу отримати до неї доступ.

Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групи «Рейтинг», якби в Україні пройшов референдум про дозвіл купівлі-продажу земель, 64% учасників проголосували б проти. Підтримали б ініціативу 36% тих, хто проголосував.