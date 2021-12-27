Фермерам нададуть безпроцентні кредити на суму до 1 млн грн терміном на 10 років

16:37 27 грудень Київ, Україна





Про це на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.



Йдеться про безпроцентні



За його словами, такі кредити надаватимуться для того, щоб фермери, які обробляють до 20 га землі, мали доступ до фінансового ресурсу. Нові програми держпідтримки, які реалізуються протягом 2022 року, спрямовані на підтримку сімейних фермерських господарств.Про це на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.Йдеться про безпроцентні кредити на суму до 1 млн грн терміном на 10 років.За його словами, такі кредити надаватимуться для того, щоб фермери, які обробляють до 20 га землі, мали доступ до фінансового ресурсу.

«24 грудня уряд прийняв відповідну постанову, яка регулює питання підтримки саме малих фермерів», – зазначив Роман Лещенко.

Також, за словами міністра, завданням на 2022 рік є запровадження агрострахування – доступний та дешевий ресурс, який передбачає до 60% компенсації страхового платежу.. На його переконання, ця програма забезпечить сталий розвиток, насамперед, у тих регіонах, які найбільше страждають від кліматичних змін та фактично перебувають у зоні ризикового землеробства.



Крім того, у 2022 році держава акцентує увагу на розвитку органічного землеробства.. Також приділятимуть увагу молодим аграріям.



Нагадаємо, аграрії зможуть отримати спрощений доступ до програм державної підтримки. Раніше у МінАПК анонсували реалізацію нових програм держпідтримки аграріїв.