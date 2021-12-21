Фальшиві євро наносять удар по економіці Іспанії

Економіка Іспанії може серйозно постраждати через які наводнили ринок фальшивих євро. Фальшиві банкноти зроблені на найвищому рівні якості. Спочатку вони були призначені для використання під час зйомок фільмів і рекламних роликів. Ось чому ці купюри називають "грошима з кіно". За заявою іспанської поліції, ці підроблені купюри виглядають як справжні.
За словами поліцейських, вже були розкриті дві банди, затримано п'ятьох осіб, вилучено підроблені банкноти різного номіналу, в основному п'яти, десяти, 20 і 50 євро.
Крім того, як вважають в поліції, через Інтернет злочинцями було продано 100000 фальшивих євро.
Поліція заявляє, що банди намагалися продавати їх через Інтернет, рекламуючи підробки як здатні обдурити перевірочні машини в магазинах, що, як сказали в поліції, не відповідає дійсності.
Раніше в Харкові співробітники СБУ затримали групу зловмисників, які займалися виготовленням і продажем фальшивих паспортів і закордонних документів.
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