Фальшиві євро наносять удар по економіці Іспанії

Економіка Іспанії може серйозно постраждати через які наводнили ринок фальшивих євро. Фальшиві банкноти зроблені на найвищому рівні якості. Спочатку вони були призначені для використання під час зйомок фільмів і рекламних роликів. Ось чому ці купюри називають "грошима з кіно". За заявою іспанської поліції, ці підроблені купюри виглядають як справжні.

"Всі туристи в Іспанії повинні двічі перевірити свої євро, предупрежают. Банкноти використовуються у фільмах і рекламі, але виглядають автентично по дизайну і розміру.", - попередили правоохоронці.

За словами поліцейських, вже були розкриті дві банди, затримано п'ятьох осіб, вилучено підроблені банкноти різного номіналу, в основному п'яти, десяти, 20 і 50 євро.

Крім того, як вважають в поліції, через Інтернет злочинцями було продано 100000 фальшивих євро.

"Щоб фальшиві гроші було відрізнити від справжніх, з купюр було стерто письмове попередження, в якому говориться, що" їх використання незаконно ". На купюрах також відсутні захисні смуги та логотипи ", - йдеться в повідомленні.

Поліція заявляє, що банди намагалися продавати їх через Інтернет, рекламуючи підробки як здатні обдурити перевірочні машини в магазинах, що, як сказали в поліції, не відповідає дійсності.

Раніше в Харкові співробітники СБУ затримали групу зловмисників, які займалися виготовленням і продажем фальшивих паспортів і закордонних документів.