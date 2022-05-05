Прямі іноземні інвестиції у вітчизняну економіку за перше півріччя 2021 року зросли на 2,7 мільярда доларів США.
Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
За словами експерта, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку визначаються переважно реінвестованими доходами зарубіжних інвесторів.
Так, зазначає Богдан Данилишин, прямі іноземні інвестиції у вітчизняну економіку за участю прямого інвестора в капіталі в першому півріччі виросли на $2,7 млрд, з яких $2,3 млрд - реінвестовані доходи прямого інвестора.
У той самий час, уточнює експерт, без урахування реінвестованих доходів обсяг інвестицій прямого інвестора в капітал підприємства прямого інвестування на рівні $430 млн був недостатнім навіть для компенсації відтоку коштів через боргові інструменти (- $460 млн).
Варто відзначити, що, згідно з «оптимістичним» прогнозом, озвученим аналітиками Київської школи економіки, щорічний приплив зовнішніх інвестицій в Україну може досягти $3 млрд.
В такому випадку, зазначають в Центрі макроекономічного моделювання KSE, зростання ВВП країни за підсумками поточного року складе 3,7%, у 2022-му - 5%, а в 2023-му - 4,7% (нинішній прогноз Школи передбачає економічне піднесення на рівні 3,6% в 2021 році, на 4,4% - у 2022-му і на 3,5% в 2023-му).
За словами експерта, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку визначаються переважно реінвестованими доходами зарубіжних інвесторів.
Так, зазначає Богдан Данилишин, прямі іноземні інвестиції у вітчизняну економіку за участю прямого інвестора в капіталі в першому півріччі виросли на $2,7 млрд, з яких $2,3 млрд - реінвестовані доходи прямого інвестора.
У той самий час, уточнює експерт, без урахування реінвестованих доходів обсяг інвестицій прямого інвестора в капітал підприємства прямого інвестування на рівні $430 млн був недостатнім навіть для компенсації відтоку коштів через боргові інструменти (- $460 млн).
Варто відзначити, що, згідно з «оптимістичним» прогнозом, озвученим аналітиками Київської школи економіки, щорічний приплив зовнішніх інвестицій в Україну може досягти $3 млрд.
В такому випадку, зазначають в Центрі макроекономічного моделювання KSE, зростання ВВП країни за підсумками поточного року складе 3,7%, у 2022-му - 5%, а в 2023-му - 4,7% (нинішній прогноз Школи передбачає економічне піднесення на рівні 3,6% в 2021 році, на 4,4% - у 2022-му і на 3,5% в 2023-му).
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