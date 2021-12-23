Щорічно корупція коштує Україні 30% ВВП

18:35 23 грудень Київ, Україна

Таку оцінку ще влітку цього року дав держсекретар США Ентоні Блінкін, назвавши приблизно $40 млрд. Можна сперечатися з приводу цифри, проте недостатня захищеність прав власника, проблеми функціонування судової і т.д. систем коштують українській економіці надто дорого – важко не погодитись.



Тому більш ніж прикро, що ухвалений державний бюджет на 2022 рік не містить складової розвитку. Крім того, не прийнято Програму діяльності Кабміну, що означає продовження низькоякісної комунікації уряду та парламенту. За підрахунками експертів, лише 17% законодавчих ініціатив КМУ підтримуються в Раді.



Про це заявив голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолій Кінах.



Ця нескоординованість дій у владному трикутнику, вважає він, негативно впливає не лише на процеси реформ в Україні, а й на наші відносини із міжнародними партнерами.



Так, днями в чергове було зірвано проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Своє зневіра вже встигли висловити посли G7.

«Україна має виконувати власне домашнє завдання. Формування антикорупційної системи в Україні затягнуте, а сама вона, на жаль, поки що не ефективна», - вважає Кінах.

Також він звертає увагу на факт відсутності значного покращення у сфері захисту прав власників та інвесторів.

«2015 року було 290 кримінальних проваджень з рейдерства, а 2020-го – вже 849. Зростання майже втричі. Це неприпустимо, якщо ми говоримо про процес подолання корупції, підвищення ефективності роботи правоохоронних органів та судів. Цього року динаміка теж йде по висхідній», - наголосив Кінах.

Саме у судовій практиці є чималі прогалини, коли справа стосується незаконного відчуження майна. Практично у кожному відкритому кримінальному провадженні є щонайменше 1 неправомірне рішення суду, а в найбільш резонансних справах їх може бути кілька.