Щорічно корупція коштує Україні 30% ВВП

Таку оцінку ще влітку цього року дав держсекретар США Ентоні Блінкін, назвавши приблизно $40 млрд. Можна сперечатися з приводу цифри, проте недостатня захищеність прав власника, проблеми функціонування судової і т.д. систем коштують українській економіці надто дорого – важко не погодитись.
Тому більш ніж прикро, що ухвалений державний бюджет на 2022 рік не містить складової розвитку. Крім того, не прийнято Програму діяльності Кабміну, що означає продовження низькоякісної комунікації уряду та парламенту. За підрахунками експертів, лише 17% законодавчих ініціатив КМУ підтримуються в Раді.
Про це заявив голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолій Кінах.
Ця нескоординованість дій у владному трикутнику, вважає він, негативно впливає не лише на процеси реформ в Україні, а й на наші відносини із міжнародними партнерами.
Так, днями в чергове було зірвано проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Своє зневіра вже встигли висловити посли G7.
Тому більш ніж прикро, що ухвалений державний бюджет на 2022 рік не містить складової розвитку. Крім того, не прийнято Програму діяльності Кабміну, що означає продовження низькоякісної комунікації уряду та парламенту. За підрахунками експертів, лише 17% законодавчих ініціатив КМУ підтримуються в Раді.
Про це заявив голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолій Кінах.
Ця нескоординованість дій у владному трикутнику, вважає він, негативно впливає не лише на процеси реформ в Україні, а й на наші відносини із міжнародними партнерами.
Так, днями в чергове було зірвано проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Своє зневіра вже встигли висловити посли G7.
Також він звертає увагу на факт відсутності значного покращення у сфері захисту прав власників та інвесторів.
Саме у судовій практиці є чималі прогалини, коли справа стосується незаконного відчуження майна. Практично у кожному відкритому кримінальному провадженні є щонайменше 1 неправомірне рішення суду, а в найбільш резонансних справах їх може бути кілька.
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